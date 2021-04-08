稽查員查獲煉鋁工廠進行煉鋁作業，其未取得定汙染源設置及操作許可證逕行操作。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

新北市環保局接獲線報，林口區粉寮路山區有間隱密煉鋁工廠，經常於夜間作業臭氣熏天，新北市環境稽查重案組經長期佈線，更自行開闢山路只為縮短查緝距離，6日夜間當場查獲該公司未取得許可，將回收的廢鋁製品製成鋁錠販售，當場依違反《空汙法》告發，最高可處2000萬元罰鍰。

環保局表示，未掌握確切證據，稽查重案組多次前往現場勘查，發現該工廠多數於夜間時段作業，且現場門禁森嚴，佈有多支監視器，而大門距離作業區至少60公尺以上，若貿然從大門前往稽查，業者可能立即關閉爐體規避稽查。

稽查員透過工廠旁羊腸小徑及斜坡，開闢通往工廠作業區道路，6日夜間蹲點埋伏時，發現該工廠外圍有明顯空汙異味及機具運轉聲，隨即攀爬斜坡進場稽查。

稽查員進場時發現廠內煙霧瀰漫，並有明顯惡臭異味，並以熱顯像儀確認該工廠正以280度以上高溫冶煉，且未裝設相關空汙染防制設備，將未經處理空汙物排放大氣，已違反空汙法，除處以罰鍰外並命業者立即停工。

環保局表示，重案組同仁摸黑進場稽查時，業者表示十分驚訝，環保局同仁竟從該位置進入，該處下方即為陡峭山坡，攀爬過程相當危險，遭查獲後無話可說，除將配合停工，業者當場也表示將尋覓合適工業用地遷廠。

(中時 )