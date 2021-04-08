台鐵太魯閣號408車次2日撞上滑落軌道工程車出軌，造成奪走50人性命慘劇，這場事故今天進行頭七法會，台東一名女里長廖朝琴的女兒廖翊羽，這次為了返家換了3次車票，過程中因為不順一度賭氣跟媽媽說：「以後不回來了」，不料女兒這句話竟然一語成讖，搭上死亡列車，就此天人永隔，連母女倆當面和好的機會都沒有。

廖朝琴在事故發生隔天（3日）哭斷腸說，女兒當時為了早點回家，一連換了3次車票，後來因為上午7點40分這班（408車次）比較快，就換了這班列車，由於換票過程很不順利，還賭氣跟她說：「以後不回來了！」。

廖母表示，雖然女兒後來有傳訊息跟道歉，但怎麼也沒想到發生如此突如其來的意外「我們母女無緣當面和好了！」。

廖翊羽這次換了3次票之後，換到太魯閣號408車次列車，座位還在這次死傷最嚴重的第8節車廂，由於遺體面容破碎，其母指認時一度崩潰，台東縣長饒慶鈴3日晚間前往殯儀館慰問罹難者家屬時，其母一度泣不成聲的說，女兒原本搭乘其他班次，但買到兩段票，為了早點返家陪父母，換票後卻搭上死亡列車，從此天人永隔，自己無法接受白髮人送黑髮人的事實。

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(中時新聞網)