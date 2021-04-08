資深媒體人呂文婉，無論於螢光幕或私下，都是新時代的堅強女性，不過10年前與前夫離婚的她，母代父職一人獨立扶養女兒長大，未料女兒卻表示願意照顧前夫，讓她氣得在節目破口大罵：「我告訴妳，半毛錢我都不會出」。

呂文婉日前上節目《新聞挖挖哇》，過程中透露有朋友從小父母離異，父親過了10多年臥病在床後，才聯繫子女尋求協助，她將此狀況告訴女兒，希望藉此了解若發生在女兒身上，會怎麼處理這件事？沒想到女兒竟表示願意花錢請人照顧前夫，此答案讓呂文婉難以置信，強調離婚後努力賺錢將女兒拉拔長大，沒想到這些錢未來可能花在前夫身上，直接嗆明：「突然間覺得不值得，什麼叫做過去了，半毛錢我都不會出」。

呂文婉強調賺的錢不能花在前夫身上。（圖／Youtube）

呂文婉之前上節目聊到10年前的婚姻，表示自己扛起養家責任，不只房子是她買的，其他開銷也是由她負擔，前夫幾乎對這個家沒有付出，當年為了想切斷與前夫關係，不惜「淨身出戶」，此外更爆料為幫前夫投資卻扛下巨額債務，還被一票黑衣人帶著槍「處理事情」，當時只好和前夫結婚，用靠收禮金方式去還債，更直言曾質疑黑衣人可能是前夫找人來恐嚇她。

至於之前在節目上感嘆深夜睡不著，要拔罐卻找不到人幫忙，當場被問及是否願意跟前夫復合？她表示復合根本是要她的命，再三強調此事絕不可能發生。

(中時新聞網)