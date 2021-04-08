因經濟活動的復甦速度領先全球競爭對手，美國2月貿易逆差暴增並創下歷史新高。今年美國經濟可望蒸蒸日上，龐大的財政激勵措施料將激發近40年以來最強勁的增長。

美國經濟正蓬勃發展，因其新冠疫苖接種進度持續加快，以及白宮的1.9兆美元新冠紓困振興方案帶動了國內需求，而其內需有一大部分必需靠進口來滿足。

美國總統拜登上周提出規模高達2兆美元的基礎建設計畫，預料將進一步推升進口，並為經濟成長增添更多火力。

Moody's Analytics資深經濟學家Ryan Sweet表示，基於1.9兆美元的財政激勵措施，以及可能在下半年通過的基礎建設計畫，美國今明兩年的貿易赤字可能居高不下。因經濟持續走強，將使貿易赤字擴大。

美國商務部周三公布，2月貿易逆差較1月擴大4.8%，達到711億美元，超出經濟學家預估的逆差705億美元，並創下歷史新高。

2月出口下滑2.6%，為1,873億美元。其中，商品出口大減3.5%，為1,311億美元，可能受到該國大部分地區異常酷寒的氣候所影響。其中又以資本財出口額下滑25億美元，帶來的拖累最大。

消費財、車輛、零件、引擎與糧食出口均見下滑，而這場大流行病仍然削弱服務出口，尤其是旅遊類。此外，2月晶片出口額減少逾4億美元，為48億美元。

2月美國整體進口額減少0.7%，為2,583億美元。其中，商品進口下滑0.9%，為2,191億美元。進口減少應是反映出供應鏈吃緊的影響，而非內需疲弱，因為在民航機、醫療設備與電氣設備等貨品帶動下，2月資本財的進口額創下歷史新高。

2月半導體進口額大致持平，為50億美元。

在價值10億美元的原油進口帶動下，2月工業用品與材料進口額創下2018年10月來新高，使美國自2019年12月以來首度出現石油貿易逆差。

2月進出口貿易量減少，部分受到惡劣的氣候，以及港口物流與運輸問題影響。富國證券首席經濟學家Jay Bryson表示，占美國三分之一貨櫃進口量的洛杉磯和長灘兩港口擁塞未解，導致貨櫃船必須停泊在海上等待，即使船舶可以靠港與卸貨，港口高層也報告貨櫃停留時間—也就是進口商從港口提取貨物的時間，超出正常情況。

在發生蘇伊士運河塞船事件後，經濟學家預期美國3月貿易流量仍將低迷不振。

在扣除通膨因素後，2月實質貿易逆差從1月的961億美元暴增至991億美元，亦創歷史新高。

摩根大通經濟學家預估貿易可能使美國第一季國內生產毛額（GDP）成長率跌掉一整個百分點，為連續第三季帶來拖累。但這對美國首季經濟成長預測的影響有限，其首季GDP季增年率最高可望達到10%，遠優於去年第四季的增長4.3%。

(時報資訊)