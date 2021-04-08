據悉，中國大陸線上追劇網站嗶哩嗶哩(Bilibili)有意進軍市場最夯的網遊產業。市場傳出，嗶哩嗶哩正洽談購買網游業者游族網路(YOOZOO Interactive) 24％股權與其總部辦公大樓，總金額估將近50億元人民幣，約在7.65億美元之譜。目前，雙方已進入高層對談階段，游族董事長許芬芬(Xu Fenfen)也接手繼續進行。

三月份時，嗶哩嗶哩給許芬芬看了一份，不具有法律效力的投資條件書，內載有保密條款等相關條約。若雙方一拍即合，這將會是嗶哩嗶哩最新的企業收購案。

嗶哩嗶哩在2009年設立，起初只是一個影片分享網站，2010年改成現在的名字後，2017年已累積約一億名使用者。這個有中國大陸Youtube之稱的嗶哩嗶哩，三月底在香港二次上市時，吸金約26億美元，其背後金主都是響噹噹的人物，包括騰訊，阿里巴巴以及日本的索尼（Sony）等。

至於游族網路這家互動娛樂的網遊業者，也在2020年新冠疫情爆發元年時，也從中國大陸高達440億美元的電玩市場中獲利不少。而遊戲產業現已媳婦熬成婆，正式成為包括字節跳動(ByteDance)與阿里巴巴等，許多大型科技業者的兵家必爭之地。

根據在深圳掛牌，游族最新將近20億美元市值計算，其24％股權大概是4.75億美元左右。此外，嗶哩嗶哩再買下游族上海總部，以及承擔前已故創辦人近7億人民幣的債務後，這樁併購案的金額將上看7.65億美元附近。

根據了解，嗶哩嗶哩或許跟上海當地具國有資金背景的投資法人，一齊完成游族這樁最新併購案。上周，嗶哩嗶哩才投資9.6億港元約1.23億美元，買下線上遊戲開發業者心動網路(XD.COM) 4.72％股權。

對於上述併購報導，嗶哩嗶哩否認，游族則是未表示意見。

(時報資訊)