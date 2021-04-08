螺絲廠世豐(2065)3月營收接近3億元，創新高，挹注今年第一季營收達7.42億元，也創下歷史單季新高，並達到年增逾五成；公司樂觀看第二季美國地區需求暢旺，加上產品調漲效益，可望持續帶動營運動能。

世豐今日公布2021年3月合併營收為2.99億元，持續受惠於主要客戶維持拉貨力道，帶動3月營收創下歷史單月新高，並較去年同期大幅成長63.73%。2021年第一季合併營收為7.42億元，創下歷史單季新高，較去年同期大幅成長54.71%。

世豐表示，公司旗下螺絲產品廣泛應用於建築工程、戶外及居家DIY修繕螺絲等市場，受惠美國房市處低利率環境下，不管是成屋銷售或新屋開工之熱度增溫，帶動建築工業客戶的需求回升，加上疫情增加民眾居家生活的時間，使居家裝修DIY市場需求續旺，使得美國螺絲品牌商、通路商等客戶訂單拉貨力道續強，推升美國建築工程及DIY居家裝修螺絲產品訂單需求高漲，係挹注世豐單季營收繳出歷史單季新高之成績。

展望2021年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續動能；以目前公司整體接單表現仍優於去年同期水準，訂單能見度達4個月。

世豐並指出，公司擁有全尺寸螺絲產品線，隨著強化建築結構的長螺絲產品需求逐步於美國市場應用打開，第一季長尺寸螺絲產品營收比重較去年同期的30%提高至38%，此外，近期上游盤元原物料價格漲價幅度較大，公司已針對今年接單調整產品價格，整體效益將於第二季逐步展現。

(時報資訊)