德國第一季新車註冊數量大幅下滑，幾乎所有汽車品牌的銷售皆出現下降，僅Smart、特斯拉和Mini例外。

據德國聯邦機動車輛局(KBA)周三公布的數據，今年首季(1~3月)德國新車註冊數量下跌6.4%，來到65萬6452輛。儘管3月新註冊數量有所彈升，然今年初正剛逢增值稅減稅措施到期，故仍無法彌補首季前兩個月疲軟的銷售量。

據當局數據顯示，幾乎所有汽車品牌在首季銷售出現明顯下滑；少數出現成長的例外為戴姆勒集團的Smart品牌、特斯拉，以及BMW集團的Mini品牌。

銷售明顯下降的為三菱、捷豹(Jaguar)、本田；另BMW、賓士和福斯則下滑在10%至2%之間。

首季有逾10%的新註冊車輛為電動車；另外插電式混合動力車的占比躍升到12.2%。後者曾為許多歐洲車廠的主力綠能車，能在車輛無電時，以汽油繼續行駛。

首季平均二氧化碳排放較去年同期減少15.3%，來到每公里126.2公克，然仍遠高於歐盟2021年95公克的目標。

(時報資訊)