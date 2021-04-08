要不要打AZ疫苗民眾自己評估 網火大：那要政府幹嘛？

AZ疫苗血栓事件讓歐洲主要國家紛紛停打，歐洲藥品管理局（EMA）昨晚針對接種AZ的副作用發出聲明，將血栓定位為極罕見的副作用。是否接種AZ疫苗引發國人疑慮，衛福部今開記者會，維持繼續施打政策，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎則表示，疫苗的保護作用利大於弊，是否要施打可以自己評估。此話一出，也點燃網友怒火。

針對接種AZ的副作用，歐洲藥品管理局（EMA）昨發出聲明將血栓定位為極罕見的副作用。中央流行疫情指揮中心今早舉行專家委員會，討論因應做法，下午在疫情中心記者會，李秉穎指出，會中決定台灣仍正常持續接種。

李秉穎也提到，長遠來看全球每個人都會得到一次新冠肺炎，對所有人來說，疫苗的保護作用都是利大於弊，台灣短時間內是不會有風險，但有風險者例如因公要出國、旅行、比賽者施打還是利大於弊，但沒有要出國者就可以自己評估。

此番話引發不少網友不滿，批衛福部不敢承擔責任，「白話文就是如果出事跟我無關」、「自求多福的意思嗎？那要你何用」，「一個不被百姓信任的政府，說得再多都沒用」。另有人說，如果指揮中心不給保證，就自行參考其他國家的報告吧，且後續等有其他疫苗，也可以有其他選擇。

不過記者會上，指揮中心發言人莊人祥強調，目前台灣只有AZ疫苗，但5月後會有莫德納，7月會有國產，其餘疫苗COVAX也還在商談中，在5月還沒有其他疫苗之前，會密切注意AZ的安全議題，隨時有任何相關安全議題會召開專家委員會做滾動式檢討。

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(中時新聞網)