從事仲介傳播小姐工作的男子李庠岑，5年前夥同混血女模蔡瀞瑢設計仙人跳，向王姓男子恐嚇勒索，台北地方法院將蔡女判刑1年，但台灣高等法院考量她坦認犯案，並與王男達成和解，諭知緩刑3年，並提供90小時義務勞務。可上訴。

同案被告李庠岑，高院認為他造成被害人恐懼，財產損失，嚴重破壞社會治安，犯後所陳之態度，將得易科罰金部分，判刑7月，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑7年4月。

判決指出，李庠岑在2016年4月4日上午，由蔡瀞瑢邀約出王男到飯店房間，李庠岑用電擊棒恐嚇、持手機錄影，要求王付款賠償，王因畏懼而在4月6日匯460萬元至李庠岑指定之帳戶。

李庠岑另邀約王男，以郭姓男子通緝中需跑路費、安家費，且郭仍持有王的飯店影片等情恐嚇，王男因畏懼而先後支付160萬元。

李庠岑後來又與詹姓男子在2016年6月27日邀約王男，表示郭男安家費不足，收到郭小弟所寄送土製炸彈，由詹出示該沒土製炸彈給王男觀看，致王因畏懼，而於28日交付200萬元與李庠岑。

李庠岑因無法聯繫王男，在2016年9月2日將寫有不實文字白布條，披掛在王經營公司門口停車格之車身，並以擴音器連續播放該內容，損害王的名譽及社會評價。

(中時 )