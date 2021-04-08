漢來美食（1268）公告3月營收，單月營收為2.88億元、創歷史同期次高、月減28％、年增105％，第一季累計營收10.27億元、年增22.37％，亦創歷史次高。

投資人所關心的漢來美食股利發放，預期今年仍會維持穩定，此尚待本月中旬董事會通過後公佈，惟參考漢來美食前二年度皆發放7元，配息率均超過九成，本次每股現金股利以2020年EPS7.51元推估，應有機會交出不亞於過去水準的成績單。

進入第二季，漢來美食持續強化品牌餐廳的菜色豐富性和季節菜色更新。台菜新品牌「安那居」去年在高雄夢時代購物廣場開出品牌第二家分店後口碑頗佳，但消費者反映對其台菜的印象不夠深刻，因此在本季大幅增加單點菜色，並在平日午餐供應單人商業套餐，以吸引平日賣場的上班族。

另，同樣位於百貨美食街的火鍋品牌「潮之鍋物」也在今年開春後調整營業型態，將原本超市型食材供應方式改為單點鍋物套餐，所有肉品與海鮮、涮料不僅可溯源，豬與牛均各有品牌，此外，還提供咖哩、牛肉、豬肉肉臊，讓食量大的客人可以暢食麵、飯等主食，凸顯漢來美食向來標榜的食材好及CP值高的競爭優勢。

此外，桃園台茂-「上菜」烤鴨專賣、高雄夢時代-「漢來上海湯包」與台北世貿-「漢來名人坊」雖也是漢來美食集團新軍，但今（2021）年第一季均表現不俗，其中「名人坊」世貿店開幕迄今業績持續成長，四月連續假期後預計商務活動轉熱，訂席與來客數仍將持續向上攀升，而桃園台茂的「上菜」烤鴨專賣也在「部桃」疫情平息後營業逐漸回溫，業績已攀升超越預算水準。

漢來美食今年拓點展店的時程主要安排在第三季之後，目前可確認的品牌新店「上菜」與「漢來上海湯包」將進軍科技城-新竹，法人看好這兩個中小型的餐廳可望成為集團業績仰攻的「小金雞」。

(工商 )