金融大老說重話。曾是投銀大老的樂富資本資深合夥人張果軍與翁明正，8日出席新光一號（新光R1）的受益人大會，張果軍直言台灣發展REIT（不動產投資證券化受益憑證）多年，規模卻只占資本市場0.2％，相較其他市場的6％，台灣根本沒有發展起來，且就是有新光R1「一個老鼠屎在那，我們必須要把這老鼠屎清掉」。

新光R1在8日下午由監察人晶華公寓大廈管理維護召開受益人大會，這也是國內REIT首次有監察人召開的受益大會，將討論由監察人提出的四大訴求，一要求解除新壽樓管的複委任契約，討論是否求償多收的1.6億元，二是不得再向新壽與新光建設承租任何車位，三是晶華管護辭去監察人，四是推選曾任廉政署察官的律師翁偉倫出任新光R1監察人。

張果軍與翁明正極早就抵達會場，以小投資人身份坐在台下，張果軍表示，REIT其實是可以用來作基礎建設募資的好工具，如橋樑、機場的開發，都可以透過REIT來募資，但台灣發展REIT到現在，規模占資本市場0.2％，相對其他市場6％，台灣的REIT市場根本沒有發展起來，政府「應檢討為什麼沒有發展起來，讓公共建設的籌資管道被堵塞，非常可惜！」

張果軍並表示，主管機關的責任就是保護投資人、發展金融市場、及維持金融秩序，但現在出現新光R1的問題，是否應強化監理，若依照新光R1信託監察人查出的資料，「（新光R1顯然是有問題」，若投資人都不能再相信這個市場，誰還要再進來這市場。

但張果軍亦強調台灣REIT市場其實有很多經營得很好的，像富邦（富邦R1與R1）、國泰（國泰R1與R2）及「我們自己的樂富一號」，可是就有一個老鼠屎在那，我們必須要把這老鼠屎清掉。

問及這次受益人會議是否就可以清掉老鼠屎？翁明正也回應「不知道，還沒有開會，看受益人大家如何決定」。二人強調只是受益人、小股東，出席是表達自己的權益。

至於二人為何要投資新光R1？張果軍強調，已投資10多年，以為新光R1績效會很好，因為基金有借錢去買資產，本來上市時是四棟不動產，後來借錢又買二棟，通常借錢買資產，應該會讓收益提升，所以才去投資新光R1，結果10幾年下來收益下降、費用是提升，別的REIT不是這樣，國泰的就上升，哪有借錢買資產收益還下降，「管理顯然有問題，費用還上升這麼多！」

張果軍與翁明正都表示，目前並沒有打算要再次召開受益人大會，討論新光R1清算下市問題，一切將交給受益人決定。

(工商 )