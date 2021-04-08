悠遊卡公司新任總經理薪資 將依市府規範辦理 15:102021/04/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 悠遊卡公司總經理職務日前由管理群副群長邱昱凱升任，其薪資受到外界多有揣測，悠遊卡公司8日聲明，總經理薪資將依市府規範送董事會核定。如屬市府規範之任用情形，總經理月薪上限不得超過北捷總經理，並由董事會訂定考核辦法。 悠遊卡公司指出，本人事案並未有特殊原因及考量，故不會使用北市府2016年11月11日訂定之「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准規定」的條款。 台灣首家資產管理商 簽署國際影響力投資原則 亞灣5G產業群聚 中華電成功大樓進駐8成 (工商 ) #市府 #悠遊卡公司 #薪資 #規範 #總經理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台紙被收購價格遭低估並下市 證交所：將依權責查明 18:372021/04/08 財經 大巨蛋傳經營權轉移 柯P：依法行政該拿的錢拿到就好 16:452021/04/08 政治 壓倒性過關 新光R1受益人會議通過四議案 17:392021/04/08 財經 勞長許銘春建議 新冠疫苗假 擬一次給2天 04:102021/04/08 財經要聞 廠商進駐砸3億 助攻湖子內開發 04:102021/04/08 地方新聞 吳濁流文藝營嘉年華 10日東興圳登場 04:102021/04/08 地方新聞 林園鳳芸宮海上巡香 將首次在高雄港駐駕祈福 19:082021/04/08 寶島 柯P施政報告 王世堅贈單車諷「市長不難專心市政而已」 14:362021/04/08 政治 企業申請通過「青年就業旗艦計畫」 最高補助可達540萬 15:512021/04/08 生活 王樂妍砸30萬裝潢貓城堡 陳謙文幫貓提親要唱歌 17:452021/04/08 娛樂 2021黑鮪魚文化觀光季4月24日登場 屏東「第一鮪」開紅盤創新高 09:582021/04/08 生活 財經熱門新聞 才爆利用台積電晶片研發陸飛彈 飛騰等7實體遭列美貿易黑名單 - 財經 美媒稱晶片遭陸企研發飛彈引關注 台積電回應了 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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