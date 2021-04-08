悠遊卡公司總經理職務日前由管理群副群長邱昱凱升任，其薪資受到外界多有揣測，悠遊卡公司8日聲明，總經理薪資將依市府規範送董事會核定。如屬市府規範之任用情形，總經理月薪上限不得超過北捷總經理，並由董事會訂定考核辦法。

悠遊卡公司指出，本人事案並未有特殊原因及考量，故不會使用北市府2016年11月11日訂定之「另有特殊原因及考量，可專案報經市府核准規定」的條款。

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(工商 )

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