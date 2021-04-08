美國空軍6日試射機載極音速飛彈失敗，飛彈無法從發射架脫離；另一方面，中國則利用軍、民用間的灰色地帶，使用美國的晶片技術在極音速武器取得優勢。

「華盛頓郵報」指出，美國空軍一架B-52轟炸機6日早晨攜帶被稱作「空射快速反應武器」（ARRW）的新飛彈從加州愛德華空軍基地起飛；ARRW是一款能以超過音速5倍速度飛行、用於突破敵方防空系統的飛彈。

但美軍這款下一代武器卻沒能完成關鍵步驟－從機翼發射出去。美國空軍今天在聲明中指出，「由於機上的不明原因，試射彈沒法完成發射順序」。

研發計畫的執行官、空軍准將柯林斯（Heath Collins）表示，雖然沒能發射令人失望，近期的測試仍提供研發人員無價的資訊，有助繼續邁進。

飛彈的研發商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）發言人請空軍回覆相關問題，但空軍發言人以武器研發事涉敏感為由，拒絕提供關於發射失敗原因的細節。

華郵另一篇報導指出，在中國西南部的隱密軍事設施，中國正使用飛騰信息技術公司（Phytium Technology）設計的超級電腦飛快運算，模擬極音速飛彈穿越大氣層時的高熱與阻力，按前美方官員與西方分析家說法，中國會使用這種飛彈對付美國航艦或台灣。

分析家們指出，飛騰的超級電腦是飛騰利用美國軟體設計出的微晶片驅動，並在台灣的台積電以美國的機密機械製造完成。飛騰自稱是立志成為像英特爾（Intel）般全球晶片巨頭的民間企業，卻隱瞞與解放軍研究部門間的關聯。

中國的極音速飛彈測試設施位於中國空氣動力研究與發展中心（CARDC），中心負責人是解放軍的少將。飛騰與氣動研究發展中心的夥伴關係，是中國悄悄在借助美國科技下，將民用技術轉為軍用的最佳例證。這類先進晶片中國能合法取得，涉及全球高科技供應鏈核心且因既能用於商用數據中心，也能用於軍用的超級電腦，而難以規範監督。

華郵指出，川普政府去年底本已準備把飛騰與其他幾間中國企業列為黑名單禁止美企向它們出口，但沒能來得及上路，而美企也向來抱怨這類出口管制會損及利潤，會讓中國把生意轉到別處甚至自力研發。

專家表示，極音速武器是一關鍵的新興軍事科技，中國能靠極音速武器鎖定太平洋的美軍艦艇與空軍基地，一般的巡弋飛彈需1到2小時才能打到目標，極音速飛彈僅需幾分鐘就能辦到。

雖然中國空氣動力研究與發展中心和其他解放軍的實體都已列美國制裁，中國軍方仍能透過像飛騰等民間企業，取得美國半導體技術。

桑福德伯恩斯坦研究（Sanford Bernstein Research）分析師李馬克（Mark Li，音譯）表示，除非美國將飛騰列入制裁名單，否則台積電沒有立場主動切斷與飛騰的生意。

他說：「替美國當警察不是台積電的事，得由政治人物決定。中國是最大的半導體市場，在未觸法的情況下放棄生意，沒法向股東交代」。

(中央社)