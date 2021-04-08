不少購物平台都曾發生標錯價的問題。一名男子在網路訂到一間只要198元的4人房，令他又驚又喜，沒想到卻接到飯店業者打電話表示因為少打一個0，希望他能夠取消訂房，他好奇將其PO上網問「不取消會怎樣？」對此，不少人皆認為沒必要貪這點便宜，有消費能力不需要這樣逼迫他人。

原PO今天在臉書社團《爆怨2公社》表示，日前透過網路訂房網，找到一間4人住的家庭房，不僅有兩張雙人床、浴缸、乾濕分離浴室及wifi上網，甚至還提供早餐，一晚只要198元，他二話不說立即預定。

一名男網友在訂房網看到4人家庭房只要198，但其實是業者標錯價格。（圖／翻攝自爆怨2公社）

沒想到事隔一天，便接到飯店櫃台的電話，表示因人員疏失少打一個0，希望他能取消訂房，對方的態度並沒有不好，電話裡輕描淡寫地要求他取消，也未提供其他替代方案，就沒下文了。他認為要的「只是一個感覺而已」，目前也已經訂了其他的住宿，「但如果不取消會怎樣？」

貼文曝光後，不少網友笑稱，「這個價格應該是睡地板或是紙箱」、「198是美金嗎？」、「不取消到現場check in，可能還是需要補差額」、「不取消入住就等著被陰而已」、「不要隨便得罪服務業」等。

留言中也有人表示，對於這種標錯價的錯誤，「我會取消」，表面上好像是消費者賺到了，但可能讓標錯價的飯店人員受到懲處，既然有能力可以消費，「何必要這樣逼人呢？

(中時新聞網)