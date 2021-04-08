塔山電廠運用回收再利用的資材，打造這座鐵馬驛站，提供車友一處歇腳充電的好地方。（塔山發電廠提供）

塔山電廠鐵馬驛站的路標導引車友前進，沿途田野風光十分怡人。（塔山發電廠提供）

騎著單車穿越田間小路，是自由行慢遊、漫遊金門的浪漫選擇。坐落於大、小金門跳島遊接駁點的水頭塔山電廠新建1座鐵馬驛站，歡迎路過的騎士下馬休息，也替愛車打氣一下，一起佇立碼頭徜徉在微風輕送、碧波萬頃的美麗景色中。

塔山電廠自2016起每年舉辦鐵馬行活動，邀請鄉親和各地遊客走向戶外，迎接健康活力生活，希望藉此推廣節能減碳，也為打造「金門低碳島」盡一分心力。

該廠今年在「活力塔山點亮金門」鐵馬行活動前，由主管帶領電廠志工運用回收再利用的資材，自行設計和打造這座鐵馬驛站，提供車友一處歇腳充電的好地方。

從金城市區往水頭的鐵馬路線，沿途經過莒光樓、珠山聚落、翟山坑道、古崗樓、文台寶塔、金門城和得月樓、茅山塔、稚暉亭等景點。塔山電廠內還有一處祕境景點-棧橋碼頭，眼前船隻破浪拖曳前進，藍天碧海尤其美不勝收。

在塔山鐵馬驛站休息後，就可騎往水頭碼頭搭船赴小金門，來一趟本島與離島間的跳島遊行程，品嘗當地芋頭料理和芋頭冰、竹葉貢糖等特色餐外，還可體驗小金門限定的地雷主題館、步槍模擬等戰地風情。

(中時 )