台61線西濱快速道路在去年全線通車，與西濱銜接的新豐鄉竹1線車流量大增，縣府使竹1線做為區域聯外路線的替代道路，向公路總局爭取前瞻計畫獲核定3600萬元，將辦理竹1線與台61相關銜接路段拓寬，預計年底完工後，將可減少這兩處路段車流交織堵塞情形。

台61線在新豐端鳳鼻尾隧道前與竹1線交會，因新豐鄉未設置高速公路交流道，鄉內靠海的新庄子地區南北向交通都依賴台61，民眾通勤多走台1線接台61，或以週邊支線道路至其他鄉鎮，平日的車流量都很大。

公路總局北區工程處2019年辦理新豐鳳鼻尾隧道北口端工程，原本要封閉橫交的竹1線， 當地居民抗議將要繞路行駛，無法直接穿越台61，經協調後比照鳳鼻南口端做法，讓用路人仍可通行穿越台61。

公局總局要求地方提出計畫改善竹1線，拓寬該道路支線並進行道路改善等工程，以提升該區域聯外交通與社區路網，以發揮台61用路品質與新豐鄉周圍新庄子地區社區安全，縣府提出3600萬元辦理竹1線支線改善工程計畫，中央補助2952萬元。

縣府工務處表示，這項工程將在竹1線4k＋900至6k＋200及重要幹道進行改善，包含部分路段新設路側排水溝、路面小型手孔蓋調平、人手孔蓋下地改善、電力管線地下化、設置標線型自行車道。

同時，透過新設路口及號誌，提升整體路網安全，並串連周邊新豐紅樹林、池和宮、紅毛港等觀光場域，預計年底完工後，將可優化台61和竹1線的整體交通品質。

(中時 )