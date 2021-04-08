台南市長期推動閱讀教育，教育部110年度閱讀磐石獎日前公布結果，台南市今年6校參賽，5校獲獎，分別為後甲國中、東區崇明國小、學甲區宅港國小、佳里區子龍國小、南大附小，成績較去年大幅躍進，表現亮眼，獲得南台灣第1、全國第2佳績。

教育局長鄭新輝表示，學生常因閱讀能力不佳而影響學習成效，為此，教育局去年建置自幼兒園到高中階段的閱讀素養平台「布可星球」，透過趣味遊戲化設計，讓學生愛上閱讀，也能夠自主學習，未來將繼續有步驟、有方法的協助學校，都能夠獲得閱讀磐石獎的肯定。

市長黃偉哲表示，推動閱讀一直是市政推動重點，推動閱讀應該從學校到家庭、從家庭到社會，讓閱讀成為一種風氣、一種生活習慣，不管是實體書本閱讀，或是數位閱讀，獲獎學校結合校本特色運用多元的閱讀方式，讓學生愛閱讀，進而可以開拓人生的視野，是一種福氣，也將成為一輩子的能力。

後甲國中以方案「愛智索驪珠」獲獎，校長陳瑞榮說，「愛智」是追求智慧、認真而理性的作為與態度，「驪珠」出自《莊子》寓言，為深淵之中的寶珠。意指圖書館收藏著許多不同類型的智慧結晶，需用心探索品味，方能獲取智慧寶珠。後甲國中觸發孩子對於閱讀的好奇心，並結合校本課程「品格、多元、適性、科創、國際、閱讀」的發展內涵，以達成「終身學習者」的終極目標，建立學生閱讀與自學力的連結。

崇明國小獲獎方案「我看到閱讀的樣子 — 從容」，校長王海秀表示，以學生自主學習能力「CHEER教學模式」為閱讀教學基礎，規畫全校閱讀教學計畫，鼓勵學生從紙本、數位、雙語閱讀多元文本，培養批判性思考的習慣，建立思辨分析與解決問題的學習模式，將閱讀融進學習基因。

宅港國小獲獎方案「薩末漁庄飄書香 宅港囝仔愛閱讀」，校長曾千純說明方案是以校訂課程「護濕地」、「慕慈恩」、「樂活漁」，從愛出發，讓身處薩末漁庄的宅港學生「愛上閱讀、巧思閱讀，創意閱讀」，並採用多元模式檢測閱讀成效，從識字量測驗、閱讀理解測驗讓學生從閱讀中獲得知識與智慧，活用知識。

南大附小將閱讀力視為各學習領域課程的核心素養。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

子龍國小獲獎方案「戲說子龍‧傳閱幸福」，藉由READ閱讀學習模組與戲劇教學策略，了解並突破學生閱讀學習困境，訂定專屬閱讀方案架構圖。南大附小獲獎方案「為幸福而讀 愛悅 懂閱 跨躍」，將閱讀力視為各學習領域課程的核心素養，落實課文本位閱讀理解策略教學，貫穿各領域教學活動與重大議題探究，開展教師專業知能場域，培養跨域整合與問題解決能力。

(中時 )