【旅遊經洪書瑱報導】看別人的旅遊泡泡，是不是非常想也能出國遊玩，但礙於各種因素考慮而不能出遊，不妨在國內感受一場偽出國之旅，若您想念韓國大邱的櫻花，4月期間大邱廣域市將於韓國觀光公社設立的KOREA PLAZA「本月觀光主打星」活動中，以《大邱賞櫻季》的主題呈現，讓民眾就算不能出國，也可以感受到大邱滿滿的春天氛圍！

大邱賞櫻季

《大邱賞櫻季》以大邱著名地標83塔為主題，搭上仿真櫻花樹，配合海報、宣傳影片、照片展示牆等設計打造專屬場域。除了有大邱著名的場景外，現場除了可以著傳統韓服外，大邱廣域市特別加碼提供現代韓服的體驗，讓民眾一次穿梭傳統和現代，拍出不同的櫻花美照。

參加現場活動即可獲得大邱櫻花便利貼

除此之外，參與《大邱賞櫻季》還可以索取櫻花明信片，完成指定任務活動即可獲得大邱美麗的櫻花便利貼，還有大邱特色燒酒杯、大邱水獺寶寶野餐墊等民眾參與抽獎。另外，大邱廣域市計劃在４月23日舉辦大邱體驗型旅遊講座，將介紹大邱春季必去景點，也結合絹版印刷，製作大邱特色祈願天燈與手提袋，相關訊息要陸續在４月中旬左右於「樂遊大邱」粉絲專頁公開。韓國觀光公社針對本月主打星活動，推出「2021本月觀光主打星集章卡」，將依據一整年的集章數量，給予來訪客人不同的獎勵。若您持有集章卡者，不要忘記攜帶原集章卡前來集章。

※.大邱賞櫻季活動資訊──

活動名稱：KOREA PLAZA本月觀光主打星《大邱賞櫻季》展覽期間：即日起至 4月29日止開放時間：星期一至五 09:00-12:00 , 13:30-18:00 (國定假日休館)地 點：國際貿易大樓 KOREA PLAZA（台北市信義區基隆路1段333號32樓3208室）交通方式：捷運淡水信義線-臺北101/世貿站 一號出口出站後步行兩分鐘

圖片：大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供

(中時新聞網)