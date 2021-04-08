霧峰亞洲大學附屬醫院，至烏日溪南地區、大肚區，連接林新醫院、高鐵站間，長期缺乏公車路線，霧峰、烏日兩地議員，陳世凱及林德宇多年來積極爭取，於今年九月終於將有全新路線通車，8日舉行新路線介紹會，此條路線起點為霧峰區亞大醫院終點為大肚區公所，沿途行經溪南地區、林新醫院、烏日高鐵站以及大肚區，預計將可解決烏日溪南地區長期缺乏大眾運輸的需求。

台中市議員陳世凱表示，烏日溪南地區人口超過1萬人，40年來卻只有一條281公車路線，但沒經過亞大附醫及烏日林新醫院，不過烏日區卻有不少民眾有二醫院就醫的需求，他與林德宇爭取的路線，預計9月啟動，將可補這方面的不足，對於亞大的學生，也更增添搭高鐵返鄉的便利，另在環保方面，也由四方電巴的電動公車負責營運。

亞大醫到烏日林新醫再到高鐵，一直都沒有公車路線，經陳世凱、林德宇等議員爭取，中市交通局評估，全新電動公車路線將成行。（黃國峰攝）

台中市議員林德宇表示， 在與陳世凱2年來持續追蹤，今年終於會順利通車。它串連兩大醫療院所及高鐵站，從霧峰亞大醫院發車，經過烏日林新醫院、高鐵站、成功車站等站點，而且是純電的公車，服務霧峰、溪南地區民眾就醫、通學、通勤有更便利的選擇。會持續督促市府完善屯區大眾運輸路網，優化交通品質。

亞洲大學附屬醫院副院長徐弘正表示，醫院自從105年開設以來，一直有不少從烏日來的年長患者，通常由家人接送，但家人總有沒空的時候，現有這條低底盤的公車路線，對老人家將會更方便。

中市交通局指出，此路線行經亞大醫院、新烏日車站、烏日林新醫院、烏日區公所及大肚區公所等重要站點，重要的是不分平、假日，每日班次都高達60班，由四方電巴負責營運，符合政府一直推動的公車電動化，也將是台中第26條全電動公車路線。

四方電巴董事長何義純說，六年前四方客運，加入台中市市公車的營運，目前已經在台中營運了九條路線，備受民眾好評，亞大醫院至大肚區公所路線是四方於台中的第十條路線，將服務範圍擴展到了烏日溪南地區，很榮幸的能夠接下這個營運任務，將使用全新車輛來服務大家，希望帶給大家一個非常優質的搭乘經驗。

(中時 )