中美持續對抗，雙方軍事動作頻頻，台海局勢緊張。海軍少校退伍、工研院前研究員、現高雄《民權時報》主筆林際健認為，大陸至今尚未故意製造與台灣的軍事衝突，但美國大軍橫跨太平洋把軍艦開到中國家門前，這點非常故意，若台灣一味緊跟美國跑，會被視為操作政治挑釁，除了遭受池魚之殃，甚至哪天被美國賣了也不知。

林際健今日（8）接受香港媒體《中評社》訪問表示，南海水深足夠，是最適合海空合作反潛操演的海域，大陸雖一天到晚演習，兩岸狀況還算穩定；此外，美國官員訪台大陸都會有所反應，這代表若台灣太配合美國，會被視為一種挑釁，這具有政治操作意義，必須謹慎以待。

林際健認為，中國正在崛起且強大，提升軍力可謂一種現代化的過程。林直言，若今天是大陸派軍艦到美國舊金山一帶晃晃，美國會怎麼樣？一定跳腳甚至天下大亂，故美國橫跨整個太平洋，把軍艦開到中國家門口，這不僅非常故意，更是一種挑釁動作。

針對美國政治動作頻頻，林際健認為，美國可能是有意透過軍事壓迫讓中國沉不住氣，一旦中國產生衝撞或摩擦，美國就能藉機製造動亂。

林際健警告，在中美對抗的當頭，台灣既然無法改變事實，最好就獨善其身、別去攪和，以免惹禍上身；在政治操作上也別一味緊跟美國，否則哪天美國局勢轉變，被美國賣了也不知道。

(中時新聞網)