水情嚴峻，民進黨立委邱志偉8日前往阿公店水庫，了解國軍支援水庫清淤工程進度，邱志偉說，感謝陸軍第八軍團的國軍弟兄每天出動50名兵力，協助清淤，兩個半月要完成兩萬立方公尺的清淤，相當辛苦。

邱志偉、經濟部水利署南區水資源局長連上堯等人，下午到阿公店水庫視察國軍清淤阿公店水庫的情形。

阿公店水庫目前水位高32.37公尺，有效蓄水量為406萬立方公尺，有效容量比為26.61％。阿公店水庫管理中心指出，目前水庫的水主要供應路竹給水廠，供應路科工業用水，以及路竹等區域的民生、灌溉用水，因為一期稻作還在灌溉期間，待5月結束灌溉才能估算能支應多久的民生用水，目前水情還算穩定。

水情嚴峻，圖為阿公店水庫現況，經濟部水利署南區水資源局說，阿公店水庫的水量還有約25％。（林瑞益攝）

在陸軍官兵的協助下，清淤工程出動怪手、卡車等重機具進行，工期預計約2.5個月，將清除2萬立方公尺的土方，將達年度去化量的3成以上，之後滯洪水量更多，調節更靈活。

邱志偉說，南部經歷長時間的乾旱不下雨，水情吃緊需要社會大眾共體時艱、節約用水，感謝國軍的協助清淤，讓阿公店水庫可以在汛期期間可以容納更多水量，旱季時則能存放更多用水，旱季加強清淤也是延長水庫壽命的重要關鍵。

民進黨立委邱志偉（左二）8日到阿公店水庫視察國軍清淤阿公店水庫的情形。（林瑞益攝）

阿公店水庫管理中心指出，由於阿公店水庫是防洪水庫，因此水庫在6月至9月間是空庫期，下大雨時水庫會先儲水，待雨勢和緩後再排洪兼排砂，國軍清淤後，空庫期間清淤工程還會持續進行，以利增加水庫蓄水量。

(中時 )