台股在中低價股及紡纖、造紙、鋼鐵原物料族群全面上漲下，指數再度創高，終場收在16926.44點，上漲111.08點，漲幅0.66％，成交金額3849.23億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期出現回檔整理，但近期回測月線支撐有守，出現反彈，由於月、季線目前維持上揚，短線支撐強，因此，亞幣近期反彈後再度轉弱，月線下彎壓力仍大，預期短線台幣升值空間有限，代表整體台股資金面仍未轉強。

觀察法人態度，外資近期雖然在現貨市場買超，但期貨未平倉空單仍是維持高檔，本土投信集中市場買超力道減弱，政府基金近期在集中市場出現逢高減碼，顯示整體法人對於持續走高的台股並未一頭熱，法人動態偏中性；但反觀資券的變化可發現，融資近期增加近期增加幅度明顯大於指數漲幅、融券也隨著回補潮明顯減少，來到近期新低，顯使散戶近期偏多，因此從台幣升值空間有限，法人與散戶方向不同下，持續往上仍面臨不小壓力。

雖然指數往上壓力逐漸沉重，但觀察本周連續三天集中與櫃買市場漲停家數每天約70檔以上，今天甚至來到90檔，顯示市場投機氣氛濃厚，櫃買市場今天的量價同創去年以來最大量，整體量能站大盤成交比重約三分之一，K線連續8天收紅，因此，行情熱度強，近期只要大盤仍守穩在短期均線之上，預期中小型股仍舊有很大表現機會。

櫃買指數連續兩天成交金額突破千億元，收在213.8點，上漲2.42點，漲幅1.14％，成交金額1281.49億元。

(時報資訊)