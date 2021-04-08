中華電(2412)今(8)日宣布，與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區中華電成功大樓，並與各領域廠商合作發展5G AIoT應用與服務，此外，中華電集團子公司中華系統整合偕同佐臻公司、金屬中心、資策會及智慧眼鏡協會，為成立「XR智慧空間共創基地生態系」進行啟用儀式，並與佐臻公司簽訂總代理合約，共同宣布國內5G AIoT垂直應用落地成功大樓。

中華電在亞洲新灣區5G AIoT創新園區扮演重要的角色，除積極投入整個創新園區的資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路建設外，更以整個中華電集團的能量投入人力研發產品、提供解決方案，並與雲端平台商、SI系統整合商、終端設備商及垂直應用服務商等分組對接，實踐快速整合各領域。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電身為國內電信龍頭，自5G率先開台後，持續積極拓展產官學合作，加速5G創新應用智慧升級，展望2021年，中華電將以「5G與轉型」做為雙軌策略主軸，致力加速5G建設、發展5G企業專網及相關智慧應用，同時，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一，中華電也正式進駐成功大樓，成為高雄亞洲新灣區第一家5G AIoT垂直應用落地場域。

除此之外，今日中華系統整合、佐臻公司、金屬工業研究發展中心、資策會地方創生服務處及台灣智慧眼鏡產業協會將於成功大樓成立「XR智慧空間共創基地生態系」，整合佐臻之智慧空間方案與資策會之XR技術能量以及數位轉型顧問服務，並搭配AR+AI相關教育訓練服務，率先在高雄建構XR智慧空間應用生態系，並推進場域端的數位轉型。中華系統整合並與佐臻公司簽訂總代理合約，雙方承諾攜手以台灣市場為基礎，在後疫情時代各行業領域的5G、XR與AIoT等跨領域垂直應用場域，促成智慧眼鏡及其整合服務應用的大規模落地與創造商業價值，實現完整XR聯盟生態圈，打造垂直整合價值鏈，並積極佈局海外，拓展國際市場。

(時報資訊)