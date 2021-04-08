聯準會維持鴿派路線，周三美股主要指數幾近持平，標普再創新高。台股早盤受制大型電子股台積電(2330)、鴻海(2317)雙雙走弱影響，指數一度低探16735.78點，所幸聯電(2303)、聯發科(2454)以及今日召開法說會的股王大立光(3008)聯手領軍強彈，盤面上鋼鐵、紡織等中小型股人氣強強滾，上市櫃累計上百家個股飆上漲停，助攻指數翻揚後一路拉高，以16926.72點再創史上新紀錄，終場加權指數收在今日相對高點16926.44點、上漲111.08點，成交值放大至3849.23億元。今日外資(不含外資自營商)買超11.1332億元，投信買超2.1291億元，自營商買超43.3256億元，三大法人買超56.58億元。

大型權值股鴻海(2317)回檔整理，台積電(2330)擺尾翻揚，今日改由聯電(2303)、聯發科(2454)及大立光(3008)掛帥出征，聯發科(2454)在投信連8日買超加持下上演搶奪千金大作戰，盤中1030元及收盤1020元雙創新高！聯電(2303)挾3月及Q1營收創新高，訂單看到H2等利多激勵下大漲近5%，成交量放大至34萬張；今日召開法說會的股王大立光(3008)盤初跌落3千關後獲低接買盤進場拉抬收復3100元，帶動光學股亞光(3019)、玉晶光(3406)等跟進反彈，中低價股中揚光(6668)及邑錡(7402)挾籌碼優勢強攻漲停板，雙寫波段高。

鋼鐵股受惠後疫情時代各國推動基礎建設，推升鋼市景氣復甦，中鋼(2002)月盤挑戰連11月上漲，上半年鋼價漲勢確立，並對下半年鋼市也持正面看法，第三季仍可望穩漲，今日強扮多方領頭羊持續噴發大漲，率領鋼鐵股全面出擊，燁興(2007)、高興昌(2008)、第一銅(2009)、官田鋼(2017)、聚亨(2022)、春源(2010)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)、威致(2028)、海光(2038)等攜手漲停，盛餘(2029)、美亞(2020)、新鋼(2032)等跟進大漲，拉抬類指一路上攻5%，站上逾10年高點，成為盤面上最火紅族群。

紡織股受惠新疆棉事件帶來部分轉單效應，今日由股王儒鴻(1476)挺進500關率先發動攻勢，帶動小型股東華(1418)、東和(1414)、集盛(1455)、南紡(1440)、力麗(1444)、力鵬(1447)、宏益(1452)、聯發(1459)等百花齊放，推升類股指數大漲近3%，強攻2015年10月以來新高。橡膠股申豐(6582)、南帝(2108)及自行車族群日馳(1526)、利奇(1517)亦吸引買盤搶進，攜手亮燈漲停。

航運股聚焦今天恢復正常交易的陽明(2609)表現，市場普遍預期3月營收有望再創高，盤中一度突破昨天波段高點，惟股價上下震盪激烈，開盤兩小時成交量震出17萬張，市場交投依舊熱絡，點火長榮(2603)、裕民(2606)、志信(2611)、台船(2208)、四維航(5608)攜手前行，偕同航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)展翅高飛，領航類指呈現連五揚，衝上10年高位。

美國聯準會重申鴿派立場不變，IMF將2021年全球經濟成長增速上修為6％，顯示今年經濟展望仍維持樂觀，整體來看，上半年股市在基本面無虞下，仍是偏多看待，台股四月天春暖花開，外資4月起天天買超相挺，連4日買超達374.77億元，助攻台股日日創新高。5日RSI為84.07，10日RSI為73.32，9日K值為93.99，9日D值為86.15，20日乖離率為3.6。台股今日由電子大咖聯手出擊，點火中小型股百花齊放，助升指數翻紅勁揚百點，續寫新頁16926點，朝萬七大關挺進。分析師指出，台股4月天迭創新高，指數持續沿著五日均線攀揚，技術指標持續轉佳。目前全球疫情逐漸趨緩，加上FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情續航。

分析師表示，台股四月天指數一路沿5日均線向上，迭創史上新高，連同今日出現K線連四紅走勢，近期只要守穩短期均線之上，個股可望各自綻放。考量台股3月營收將陸續出爐且重量級法說接棒登場，加上第一季的財報利多加持，有助推升台股再創新高。盤面仍將類股輪動，選股方向以資金聚焦營收創新高、高殖利率、本益比仍相對低，法人買超股和籌碼面偏多個股進行操作，可留意航運、金融、塑化、水泥、面板相關、記憶體、銅箔及板卡等族群。

(時報資訊)