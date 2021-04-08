受惠於國內強勁需求，德國二月工廠訂單出現連兩個月的上升。該周四公布的數據顯示，製造業優異表現，繼續為第一季受創的經濟產出提供緩衝。

德國聯邦統計局新公布數據顯示，二月「Made in Germany」的工業產品訂單經季節調整為月增1.2%，與路透預測一致。而一月工廠訂單則向下修正為月增0.8%。

國內訂單按月則大增4%；國外訂單小跌0.5%；來自歐元區國家的訂單則增加2.7%。

(時報資訊)