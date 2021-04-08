《國際經濟》國內需求暢旺 德國2月工廠訂單再成長1.2％ 15:242021/04/08 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於國內強勁需求，德國二月工廠訂單出現連兩個月的上升。該周四公布的數據顯示，製造業優異表現，繼續為第一季受創的經濟產出提供緩衝。 德國聯邦統計局新公布數據顯示，二月「Made in Germany」的工業產品訂單經季節調整為月增1.2%，與路透預測一致。而一月工廠訂單則向下修正為月增0.8%。 國內訂單按月則大增4%；國外訂單小跌0.5%；來自歐元區國家的訂單則增加2.7%。 《國際經濟》封城將落幕 英企3月加速增聘員工 《光電股》牧德3月營收雙增 登歷年同月新高 (時報資訊) #訂單 #工廠訂單 #德國 #數據顯示 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《紡纖股》戶外客戶追單 廣越3月營收月增17.25％ 14:502021/04/08 財經 《電腦設備》非NB占比提升 安力-KY首季營收年增翻倍 14:162021/04/08 財經 《通信網路》全新3月營收創單月新高 邁向新成長期 09:272021/04/08 財經 《鋼鐵股》鋼市發燙 燁輝前2月營收年增逾6成 13:252021/04/08 財經 1分鐘讀財經》炒房客慘了 房地合一2.0逃命期剩3個月 08:282021/04/08 財經 首季營收挑戰千億 改寫單季紀錄 04:102021/04/08 財經要聞 《光電股》牧德3月創同期新高 今年營收拼雙位數成長 07:452021/04/08 財經 《金融》憂列匯率操縱國 不如思考超額儲蓄運用 10:352021/04/08 財經 陸港觀盤－碳中和、綠色經濟 掀投資潮 04:102021/04/08 全球財經 看好機器人 軟銀入股挪威AutoStore 04:102021/04/08 全球財經 《熱門族群》被動元件三雄3月、Q1營收齊揚 09:272021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 蔡明忠涉TBC投資疑雲案 金管會要查金流 - 財經 - 工商 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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