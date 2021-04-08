檢調偵辦王立強共諜案，將香港中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦限制出境1年多，8日以洗錢罪起訴向心夫婦。中國創新投資公司8日發表聲明，強調向心夫婦從未在台發展組織，未涉國安法，亦無涉犯洗錢罪，是無罪之身，強烈批評檢調既將2人懷疑為「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？2人從未在世界任何地方違反法律，將在收到台灣檢方起訴狀後作出強烈抗辯。
中國創新公司聲明如下：
一、向、龔2人從未在台發展組織，從未涉嫌洗錢，是無罪之身。
二、台灣檢方以國安為名調查 500多天未果，臨時杜撰所謂洗錢罪名，意圖要將2人無限期留置台灣，做法令人憤慨；
三、台灣檢方邏輯混亂，既然指稱向、龔2人涉「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？
四、向、龔2人從未在世界任何地方違反法律，將在收到台灣檢方起訴狀之後作出強烈抗辯。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。