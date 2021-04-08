檢調偵辦王立強共諜案，將香港中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦限制出境1年多，8日以洗錢罪起訴向心夫婦。中國創新投資公司8日發表聲明，強調向心夫婦從未在台發展組織，未涉國安法，亦無涉犯洗錢罪，是無罪之身，強烈批評檢調既將2人懷疑為「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？2人從未在世界任何地方違反法律，將在收到台灣檢方起訴狀後作出強烈抗辯。

中國創新公司聲明如下：

一、向、龔2人從未在台發展組織，從未涉嫌洗錢，是無罪之身。

二、台灣檢方以國安為名調查 500多天未果，臨時杜撰所謂洗錢罪名，意圖要將2人無限期留置台灣，做法令人憤慨；

三、台灣檢方邏輯混亂，既然指稱向、龔2人涉「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？

四、向、龔2人從未在世界任何地方違反法律，將在收到台灣檢方起訴狀之後作出強烈抗辯。

(中時 )