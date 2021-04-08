新竹市立棒球場拆除原地進行重建，完工後的示意圖。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市立棒球場原地重建，預計明年職棒開打前啟用，市議會8日臨時會由市府工務處做「新竹市立棒球場」工程專案報告，議員們要求市府妥為規畫交通動線及交通維持計畫，讓汽車停車位彈性調整成機車停車空間，畫設相關標線，避免造成動線混亂。

交通處長倪茂榮對議員關心的棒球場交通問題指出，地下停車場停車位有做分區管制，保留身障、婦幼車位、機車格位，另鄰近也有民富停車場可利用。

倪茂榮說，日後會依據棒球場不同賽事規模，進行不同人潮管制等級，並搭配接駁車輸運，進場也會有動線管制，同時利用棒球場重建一併整理民富街周邊巷道，以利未來車潮人潮進入。

工務處代理處長葉時青簡報棒球場工程，指棒球場外觀立面將採清水模設計，以落地玻璃等等灰色調，呈現通透、質樸樣貌，更以舖面簡單線條設計，避免直接光線折射，將對居民光害影響減到最低，建築也更加符合附近街口樣貌。

葉時青強調，棒球場的觀眾席將達1萬個，並將牛棚練習區移至外野，讓觀眾可觀賞球員練投，周邊街口電線將地下化，沿街更創造10公尺的綠色人行道，讓球場更符合周邊的街景。

棒球場內部區分觀眾、行政、球員動線，針對觀眾設計出1F規劃商店及售票口、2F觀賽空間、3F VIP室、4F觀賽空間，總席次達1萬個。4F為行政區辦公室，球團則使用B1及1F空間，球場下方規畫可停放300輛的地下停車場。

針對球員、球隊需求，在一壘側主場設有休息室、診療室、會議室、重訓室、打擊練習區，三壘側為客場也設有休息室、更衣室、專用浴廁等，球場草皮也會設有澆灌及排水系統以利維護。

(中時 )