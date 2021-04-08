中國建設銀行金融市場部預料，人民幣2021年第二季存在貶值可能，主要波動區間為6.4至6.8。

香港信報報導，建行8日發表第二季展望報告稱，從內部來看，支持人民幣走強的基礎並不牢固，對人民幣匯率支撐作用正在減弱；從外部來看，中美緊張關係未緩解，加上美指走強，中國外部環境愈來愈惡劣，都將使人民幣承壓。

該行指出，中國經濟復甦的斜率在2021年內將自然放緩，同時歐美經濟體復甦步伐加快，中國經濟基本面優勢同步縮減，人民幣在前期上漲的動能降低，人民幣匯率在第二季缺乏走強的支撐。如果中美利差進一步收窄，跨境資金流入境內市場的趨勢將會放緩，甚至轉為淨流出，將對人民幣匯率走勢產生拖累。

建行並表示，中美關係仍是干擾人民幣匯率的最大外部因素。中美緊張的關係並未緩和，市場對中美關係修復的預期落空。而美國視中國為長期的戰略競爭對手，中美關係難以在短時間內修復，中美關係變化對人民幣匯率的干擾將是長期存在。

(工商 )