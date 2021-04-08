各學校也積極透過教育宣導，透過讓學生蒐集資料，藉由課堂講解與學習，讓學生理解為何抗旱，做到不浪費水資源。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

久旱不雨，嘉義縣目前水情燈號已公告為橙燈，為節約用水，嘉義縣政府行文要求所屬各級學校附設游泳池暫停開放，待乾旱紓解後再重新開放，至於原游泳課程可自行調整安排，或至鄰近維持正常營運的公私立游泳池進行教學。

縣府教育處3月中已行文至學校附設游泳池，如文昌、布新、水上、文昌國小及大林、民雄等國中，原訂4月起開放游泳池的規畫暫緩，教育處代理處長李美華說，恢復開放時程未定，要看水情改善狀況再來研議。

李美華說，部分學校本來就安排學生到公私立游泳池上課，目前暫時不受影響，仍可以維持正常教學，若業者配合水情暫停開放，學校可將原游泳教學時段作調整，以相關體育課程替代。

另2017年起，全縣已有10餘所學校申請經濟部南區水資源局補助雨水貯流系統設施工程計畫，並施作完成，具有教育實質效果。針對節水措施，各學校也積極透過教育宣導，透過讓學生蒐集資料，藉由課堂講解與學習，讓學生理解為何抗旱，做到不浪費水資源，同時體認枯水期缺水的情形，並能適時互相提醒隨時要節約用水。

此外，教育處也在校園推動裝設雨水回收系統做廁所沖洗及花木澆灌用，並請學校換裝省水式水龍頭，或紅外線感應沖水水龍頭等節水設備，適時控制洗水或沖水流量，避免過多水量浪費。

(中時 )