為鼓勵企業提供15到29歲青年「先僱用後訓練」的工作機會，勞動部中彰投分署積極推動「青年就業旗艦計畫」，企業只要在今年6月30日前通過計畫申請，即可在僱用青年時，獲得工作訓練費用每人每月1萬2000元津貼補助

企業補助最高可達540萬元，有助培育優秀員工及政府提供補助，一舉二得。

中彰投分署長林淑媛說，青年就業旗艦計畫在鼓勵企業提供青年務實致用的訓練機會，針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能青年，由訓練單位依據用人需求辦理先僱後訓；以做中學模式，安排職場導師帶領青年，強化青年工作技能，結合年輕人創造力為企業帶來新思維。

林淑媛指出，該計畫因應COVID-19對青年就業及國內產業造成的衝擊，在今年6月底前加碼補助，針對去年6月22日至今年6月30日提出申請的企業延長訓練期間，企業如每月給付學員薪資2萬8000元以上，補助訓練由3個月延

長為6個月；月薪達3萬元以上，補助訓練期間則由6個月延長為9個月。

畢業於屏東大學資訊管理系的「心誼」表示，她畢業後想找程式設計的工作，卻因沒有相關工作經驗，應徵工作屢屢受挫；透過青年就業旗艦計畫順利媒合進入軟體公司擔任系統工程助理，經過半年工作崗位訓練後，目前已經可以獨當一面。

林淑媛強調，中彰投分署已在去年順利媒合2480位青年至企業接受工作崗位訓練。青年就業旗艦計畫不僅幫助新進人員快速融入職場，提升專業技能以符合公司所需，透過計畫補助省下新進人員的教育訓練成本，讓公司願意提供機會給有潛力、熱情的社會新鮮人。

(中時 )