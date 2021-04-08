國軍協助鯉魚潭水庫清淤工程，目前進度超前，力求在汛期來前能提升水庫蓄水量。（何冠嫻攝）

水情不佳，苗栗縣頭份、竹南地區民生用水實施「供5停2」限水措施，立委陳超明、徐志榮多次為苗栗縣抱屈，苗栗水資源貢獻良多卻成為全台最早限水地區。8日邀集立法院經濟委員考察鯉魚潭、明德、永和山水庫水情與清淤狀況，並爭取限水地區水費減免優惠，以及鯉魚潭水庫北送苗栗專管工程提早完工。

陳超明表示，苗栗市水資源豐沛縣市，鯉魚潭水庫1年提供台中60萬噸用水，永和山水庫迄今也提供2億噸水給新竹用，尤其去年缺水還有1200萬噸用水送往新竹，希望中央重新思考水資源分配，讓長期遭受的不公平待遇獲得平反，以及鯉魚潭水庫北送苗栗專管工程提早完工。

台灣自來水公司為苗栗地區用水需求，分別設定短期及長期目標，自來水公司中區工程處說明，苗栗縣因為山、海線因地勢高低落差大，造成水壓不穩、易破管等情形，台水公司研擬自鯉魚潭淨水場出水後，分山、海兩線供應苗栗用水，正辦理「大安溪水管橋工程」 及相關管線工程，預計於今年12月底完工。

另鯉魚潭水源延伸至明德系統，管線長度可達40公里，可望增加苗栗山線支援水量每日3萬噸，預計明年3月底完工 。鯉魚潭水源延伸至竹南、頭份系統，則預計於2024年12月底完成苗栗市至造橋段管線，提升苗栗山線支援水量達每日12萬噸，發揮南水北送以及相互備援功能，提升供水穩定度。

(中時 )