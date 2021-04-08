鋼鐵男神鄭人碩日前受邀出席代言《山本微商幸福團隊》的保養新品「醇白靚飲」記者會，他首次跨足代言保養品，一現身就被現場近千名女粉絲熱情嬌喊：「想被你保護！」回應鄭人碩主演電影《角頭-浪流連》男主角阿慶的金句「我不會讓妳一個人，我會保護妳！」讓鄭人碩驚喜笑說感到暖暖的幸福，看到眾多粉絲，直呼好像參加電影首映！

而新品記者會以變裝派對呈現，山本富也集團董事長林健興、總經理謝宜蒨、營運總裁鄭榆錚、執行長白洛霆與國際營養師王建智等以60年代復古造型盛裝出席，舉行開麥拉儀式，宣布山本富也新品「醇白靚飲」正式推出。

提到代言保養品，鄭人碩坦言：「平日拍戲忙碌，睡覺都沒時間了，哪想到保養，我最怕麻煩了，最多就是一片面膜搞定，但此次試用保養飲品，每天輕鬆的喝，感受到微妙的變化，日前還被劇組與化妝師們都說我的精神與膚質都越來越好了，有著小小驚訝與開心，保養如此方便，超乎想像的簡單。」

而營運總裁鄭榆錚表示：「鄭人碩的鐵漢形象，收服女性心靈，因而做市調，驚喜發現鄭人碩為最多女性心中的夢幻男友，強勢高票入選，鐵漢化柔情，溫暖照顧女生的心，因而開啟這次有趣的合作。現今女力抬頭，許多女生忙事業，疲累耗盡體力，好氣色盡失，然而好氣色重保養，大家忙工作，花時間保養是件奢侈的事情，因而我們研發推出省時、方便的保養飲品，能隨時補充，抗氧化保青春，一次解決女生最大的煩惱！」此外，山本富也董事長林健興開心宣布：「新品三月底開始預售，一週即創下10萬瓶的熱銷佳績，顯見保持青春抗氧化，為現今熱門需求與話題。」

鄭人碩談到近況，表示因為疫情關係，去年年底所有延遲的戲都不約而同在今年開拍，通告大撞期，他展現鋼鐵本性，沒日沒夜的拍戲，每天幾乎只睡3小時，打趣笑說：「這叫零存整付，所有工作一次到位，沒日沒夜的豁出去的拼命拍戲，感到很充實，我就是天生的勞碌命啦！」他可望四月底前，可還清戲劇債，接著開始新的年度戲約拍攝，將會忙碌到後年，他笑說：「看來要靠保養飲品撐一下了！」

(中時 )