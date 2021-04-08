女星許維恩情史豐富，2017年與KID（林柏昇）結束近5年感情，2019年認愛馬來西亞籍師弟呂銳，未料交往半年後分道揚鑣，不久後男方火速向新歡求婚成功，昨（7日）老婆順產女兒，夫妻倆在社群網站報喜。

許維恩本來和呂銳為師姐、師弟關係，想不到越走越近發展成情侶，2019年5月公開認愛，卻在半年後退回朋友位置，讓周遭好友錯愕不已。不過呂銳很快就找到新對象，分手不到1年就跟新女友Joanne Lim下跪求婚，並於去年11月登記完成，呂銳喜孜孜地表示：「我們終於在雙方家長的見證下，簽下『賣身契』，在法律上成為合法夫妻！」同時透露老婆有喜了。

事隔5個月，呂銳再度捎來好消息，先是在IG神秘地說：「我非常確定4月7號是個好日子。」原來這天除了是好友的生日，寶貝女兒也選在這天呱呱落地，他開心地表示：「我和太太的結晶，我們的小公主在今天（7日）的傍晚出世啦！」呂銳為了迎接孩子出生，忙了20幾個小時都未闔眼休息，表達當新手爸爸的心情：「一直處於緊繃狀態，畢竟是第一次，很抱歉現在沒能一一回覆祝福和回覆工作的事情，我明天搞定好我的家人就回到工作模式，感恩一切，晚安。」並分享自己緊緊抱著女兒的照片，可以看到他用充滿父愛的眼神凝視著寶寶，喜悅不言而喻。

至於舊愛許維恩也傳出好事，近日被拍到與旗下藝人王家梁互動親密、宛如熱戀中的情侶，對此王家梁回應：「我跟維恩本來就不會要刻意隱瞞或主動公開，但如果被拍到，我們一定會大方公開，只是希望能夠得到大家的祝福，謝謝大家的關心」，許維恩也說：「希望給予我們多些空間」，雙雙認愛。

許維恩認愛小6歲王家梁，盼外界給予祝福。（資料照片）

(中時新聞網)