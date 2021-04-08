研華（2395）8日公布3月營收達50.31億元，年增23.41％、月增39.01％，刷新歷史次高紀錄。累計今年首季合併營收131.61億元，較去年同期的112.72億元，成長16.76％。研華單月營收創歷史次高紀錄，創同期新高，營收表現優於預期。

研華表示，3月營收區域表現以中國大陸、新興市場及韓國表現最為突出，年增率分別達55％、51％、44％，繳出高雙位數成長佳績。

若以事業群來看，包括工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）年增率分別達56％與69％，表現最佳。應用電腦事業群（ACG）營收則呈現下滑，衰退11％。

研華首季區域表現同樣以中國大陸、新興市場及韓國成長動能最為強勁，年對年分別有76％、49％、40％正成長。事業群部分，工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）年增率為52％及35％。僅應用電腦事業群（ACG）營收呈現年對年衰退，較去年同期下滑14％。

研華表示，受惠景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動，公司首季營收表現優異，3月接單狀況持續增溫，單月接單與出貨比值（B/B Ratio）達1.95，第一季BB Ratio也達到1.67的新高水位，顯示接單需求強勁。

不過，由於近期供應鏈失衡及供貨時間拉長狀況未見緩解，研華內部已成立專案小組積極因應，預估此狀況將影響第二季營收約5％～10％業績遞延。

(工商 )