工業電腦大廠研華(2395)今（8）日公布2021年3月自結合併營收50.31億元，月增達39.01％、年增達23.41％，改寫歷史次高。累計首季合併營收131.61億元，季增3.1％、年增達16.76％，亦創同期新高。

研華先前預期，首季合併營收將落於至4.3～4.5億美元（約新台幣121.69～127.35億元），約季減0.34～4.77％、年增7.96～12.98％，實際表現略優於預期。毛利率估維持38～40％區間、營益率則落於16～18％區間不變。

研華表示，以各區域營收觀察，3月以中國、新興市場及韓國市場表現最突出，分別年增達55％、51％、44％，業績表現亮麗。

以各事業群營收觀察，研華指出，3月以工業物聯網事業群（IIoT）及物聯雲事業群（CIoT）表現最佳，分別年增達56％與69％，應用電腦事業群（ACG）營收則年減11％，表現較弱。

觀察研華首季各區域營收概況，以中國大陸、新興及韓國市場表現最佳，分別年增達76％、49％、40％。事業群方面，則以工業物聯網事業群及物聯雲事業群分別年增52％及35％最強，僅應用電腦事業群衰退、年減14％。

研華指出，受惠景氣回溫及各主要市場基礎建設帶動，使集團首季營收表現優異。其中，集團3月接單熱度持續增溫，單月接單與出貨比達1.95，累計首季接單及出貨比亦達1.67新高，顯示接單需求強勁。

不過，研華坦言，近期零組件供應鏈失衡及供貨時間拉長狀況未見緩解，內部已成立專案小組積極因應，預估此現象將對第二、三季影響程度最重，將使第二季營收出現約5～10％的業績遞延。

(時報資訊)