高雄市議會國民黨團8日捐款百萬給花蓮縣政府並以高雄氣爆為例，直指衛福部不適合設賑災專戶，民進黨高雄巿黨部及黨團8日也合捐百萬，但認為國民黨議員在善款上泛政治化，令人感嘆連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？
民進黨高雄巿黨部主委趙天麟臉書PO文，國民黨高雄市議會黨團宣布捐款，可惜的是，國民黨議員在善款上仍予以泛政治化，對衛福部專戶極盡質疑與批評，令人感嘆連面對災難也不能暫歇政治爭鬥嗎？
在巿長陳其邁的號召下，他與黨團總召鄭光峰商議，決定由黨部及黨團共同捐出100萬元至衛福部「0402太魯閣號事故案」專戶，希冀能給罹難者家屬、受傷者後續醫療，提供幫助。至於政治的雜音相較台灣人的愛心與團結已顯得微不足道。
民進黨前高雄巿黨部主委黃彥毓臉書則批國民黨，為了政治操作，嘴巴說不相信衛福部捐款專戶、不相信高雄善款委員會，實際上是捐個錢也要分藍綠。
(中時 )
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