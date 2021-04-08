原住民打獵須使用「自製獵槍」、事先申請是否違憲，司法院大法官經開庭辯論後，訂於5月7日下午4點在憲法法庭宣示解釋。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東 山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為 ，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動 物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總 長為他提非常上訴，他暫不須入獄，承審的最高法院法官2017年也裁 定停審聲請釋憲。

另潘志強在2014年於台東卑南山區，用土造長槍獵得山羌2隻，被 依違反野生動物保育法判刑定讞，潘主張原住民族基於傳統文化及祭 儀需要，可獵捕宰殺野生動物，他與王都聲請解釋。

桃園地院另審理一起原民網購空氣長槍案，法官認為，空氣槍被認 定非「自製獵槍」，網購空氣槍打獵卻須受刑罰，有違憲之虞，停審 聲請釋憲；司法院大法官將王等4案併案一起審理。

(中時 )