蔡英文強調改革台鐵，勢在必行。（圖／中時新聞網）

蔡英文宣示台鐵改革勢在必行 網轟：3年前都說過了

台鐵太魯閣號事故發生至今，各界究責聲浪不斷，總統蔡英文7日提出三大方向，並強調「改革台鐵勢在必行」入口網站《Yahoo奇摩》今(8日)針對「蔡英文總統提改革台鐵『不必懷疑政府決心』，你對政府宣示有沒有信心？」等相關議題進行網路投票調查，截至15時15分許，竟有高達81.9%的網友表達「非常無信心」、6.5%網友「不太有信心」、5.8%網友「還算有信心」、4.8%網友「非常有信心」，另有1%網友表示沒意見、不知道。

蔡英文提到，過去推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被質疑，但是請大家不必懷疑政府改革的決心，這五年來政府的施政，許多改革成果一一展現，證明了從來沒有害怕碰觸艱難的改革議題，對於台鐵，她的態度更是如此，「台灣各地的民眾，都值得擁有一條安全回家的路，改革台鐵，我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」。

針對蔡英文的發言，入口網站《Yahoo奇摩》8日發起對政府改革台鐵是否有信心的網路投票，截至15時15分，已有8600名網友進行投票，多數網友都表示沒信心。其中，關於認不認同蔡英文總統說改革台鐵，首先就是要徹底解決台鐵組織文化的問題，有15.2%網友表示「非常認同」、22.6%「還算認同」、14.4%「不大認同」、33%「非常不認同」，有14.8%則是不知道、沒意見。

至於，「假如台鐵要走向公司化或民營化，你期待在什麼時間點可以做到？」則是有13.1%網友期待在今年完成、21.3%期待在一至三年、9.4%期待四至六年、9.5%為七年以上、43.9%認為沒有期待、2.8%表示沒意見、不知道。

網路投票結果。(取自Yahoo奇摩投票頁面)

(取自Yahoo奇摩投票頁面)

(取自Yahoo奇摩投票頁面)

(中時新聞網)