立委陳超明召集經濟委員會赴苗栗縣會勘水情

立委陳超明針對苗栗限水議題，8日邀集經濟部及下屬各單位赴苗栗3座水庫會勘，最後1站來到頭份永和山水庫，參與會勘的立委徐志榮大聲為苗栗鄉親抱屈，要求經濟部未來制定基本水量留給苗栗縣民使用，陳超明則要求水利署研究大埔水庫供水給東興淨水廠，以因應未來可能再度發生的缺水危機。

陳超明以經濟委員會委員召集經濟部以及下屬水利署、台灣自來水公司等單位，針對苗栗縣頭份竹南等地區實施限水，實地會勘鯉魚潭、明德及永和山等3座水庫目前水情，同為苗栗立委徐志榮及民眾黨立委蔡碧如都參與會勘，第3站來到永和山水庫，包括頭份市長羅雪珠、縣議員鄭聚然、張淑芬、鄭秋風、楊文昌、余文忠、黎煥強、陳光軒等都到場關心。

徐志榮首先開砲，外界都質疑苗栗鄉親抱怨限水，但事實上，永和山水庫供水給新竹市及竹科使用，一旦苗栗頭份竹南開始停水，新竹市及竹科卻可從桃園輸水支援，不用停水，但停水卻的苗栗鄉親，他要替苗栗鄉親大聲說出這才是苗栗人不滿的原因。

立委陳超明等人8日赴頭份永和山水庫會勘，蓄水量已不足8％，壩基都完全裸露。（ 謝明俊攝）

立委徐志榮大聲替苗栗鄉親抱屈，說明苗栗鄉親為何不滿停水。（謝明俊攝）

立委徐志榮為苗栗鄉親請命限水問題

徐志榮接著要求列席的經濟部長次長曾文生及水利署副署長黃宏莆答應，未來要制訂永和山水庫的蓄水管制計畫，當蓄水量降至5成或4成時，就要停供給新竹及竹科，改由桃園北水南送支援新竹，永和山水庫儲水就專供頭份竹南使用。

主持會勘的經濟委員會委員陳超明則強調，水利署應研究如何將大埔水庫儲水恢復供應給東興淨水廠，當做備用水庫，一旦永和山水庫儲水不足時，可以調配大埔水庫儲水支援，並且，永和山水庫雖然是離槽式水庫，較無泥沙淤積問題，但為了擴大蓄水量，水利署應籌畫利用這次枯水機會，清理永和山水庫以增加蓄水量，以應未來需求。

頭份市長羅雪珠及多名苗栗縣議員都到場關心。（謝明俊攝）

苗栗縣議員鄭聚然（右一）向經濟部次長曾文生（中）陳情苗栗鄉親被限水之苦。（謝明俊攝）

到場的縣議員張淑芬則表示，東興淨水廠供給竹科用水，每度才收12元，她建議未來應提高至每度25元，多出的水費應回饋給頭份、三灣鄉親，並且以價制量，可促使竹科廠商做好節水計畫。鄭聚然議員則針對自來水處臨時供水計畫中，利用消防水箱車協助載送民生用水，期期以為不可，鄭聚然指出消防車內水箱相當髒，只適合載送消防用水，決不可以用來載送民生用水，提醒自來水處注意。鄭秋風議員則對中央對苗栗停水非常不以為然，希望不可再有下一次。

(中時 )