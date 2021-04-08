台南車站後站啟用首日，民眾還不清楚在前、後站通行需要通過天橋。（程炳璋攝）

台南車站後站通往前站的天橋，不搭車的民眾，要透過天橋來往前、後站，需領號碼牌。（程炳璋攝）

台南車站後站8日開箱啟用，各項標示較以往更明確。（程炳璋攝）

台南車站原後火車站走入歷史，臨時車站8日凌晨4時50分啟用，民眾開箱體驗感覺標示更清楚，原本來往前、後站的24小時地下道已封閉，現在改走天橋，因會進入站體內，台鐵管制不搭車民眾需拿號碼牌進出，通行時間只到午夜零時十分。

台南車站後站啟用40多年，因處於鐵路地下化開挖區，需做連續壁，決定走入歷史，在地下車站完工前，臨時後站往南移數公尺，8日啟用，台鐵台南站預估臨時後站未來至少可用3至5年，直到地下化工程完工。

民眾8日首次開箱體驗新的臨時後站，感覺各種標示更清楚，原本可通行前、後站的站外地下道封閉，只能進入站內改走天橋，是首日民眾最常搞錯的問題。

台鐵台南站為了管制，不搭車只往來前、後站的民眾，需在服務台領號碼牌，在管制口給人員核對，原本24小時通行前、後站的舊地下道，今起需改走天橋，時間從凌晨4時50分至晚間零時10分為止。

另外，台南車站前站古蹟維修已3年多，被民眾質疑時間太久，台鐵台南站站長林煥堂預估仍需1年多，他表示，關係古蹟，文化部每3個月檢視1次，非常謹慎，因此工程時間較長。

林煥堂表示，台南車站地下化工程原本預計2年後火車可下地行駛，不過工程可能延宕更久，到時車站跟著走入地下，2026年地上綠地與公園可完工啟用。

台鐵全台列車8日上午9時28分一起鳴笛為太魯閣列車事件致哀，台南站3151車次區間車同步鳴笛5秒，向傷亡者致意。

(中時 )