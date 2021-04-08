去年林內鄉觸口記錄到38萬隻紫斑蝶通過。（資料照片／周麗蘭攝）

今年紫斑蝶遷徙數量在雲林縣林內鄉記錄到的數量大減，去年多達38萬隻，每年平均20萬隻左右，但今年僅記錄到2至3萬隻，台灣紫斑蝶生態保育協會表示，2007年開始紀錄紫斑蝶遷徙以來，今年是蝶量最少的一年。

林內鄉坪頂山是從台東、高雄紫斑蝶的中繼站，休息充足後，牠會在晴朗日子飛越濁水溪往彰化遷徙，每年抵達林內鄉的時間在三月下旬至清明節前後，2019年台灣紫斑蝶生態保育協會曾記錄到史上每分鐘最大量1200隻通過，去年（2020年）單日最大量多達8萬隻，整個蝶季38萬隻。

紫斑蝶生態保育協會今年3月下旬開始在林內鄉濁水溪與清水溪交會的觸口觀測，迄今已過清明節仍只看到零星紫斑蝶飛過，每天零星幾百隻到上千隻而已。

林內鄉民表示，今年沒怎麼看到蝴蝶；紫斑蝶協會人員原本每年都會捕捉標記，但最近量實在太少，根本捉不到。

協會副理事長陳瑞祥表示，今年蝶況有點詭異，觀察人員在高雄茂林國家風景區觀測到4、5萬隻紫斑蝶，為何沒有飛來林內鄉還有待研究，只知道牠們飛得不太明顯，看不到大批遷移，近1個多月來，林內鄉只記錄到近3萬隻，最多是3月28日7300隻，後續也不太樂觀。

陳瑞祥指出，該會自2007年在林內鄉觸口觀察以來，平均每年約有20萬隻飛過，2014年4萬9000多隻是最少一次，2018年10萬9000多隻次之，但今年迄今僅2萬多隻近3萬隻，再刷新最低紀錄。

陳瑞祥說，今年因雨量少，不少植物的花開得很好，蜜源充足情況下，紫斑蝶也有可能就地擴散繁殖，原因不是很確定，會繼續觀測到四月底；更值得注意的是，雨量少、植物嫩芽少，產卵狀況也不太好。

(中時 )