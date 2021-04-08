近期全球資金回補科技類股，居創新科技領頭羊的AI人工智慧產業，成為吸金焦點，相關指數自波段低點累計大漲5.3％，超越那斯達克指數4.9％的漲幅。投信法人指出，第二季原本就是AI產業股價表現最好的時候，尤其歷經本波修正，提供上漲空間，投資人更應把握機會進場布局。

統計ROBO全球人工智慧指數歷年各季表現，第二季上漲勝率達100％、平均漲幅12％，無論勝率或漲幅，都居各季之冠。而觀察今年4月來，全球資金回補科技類股，帶動ROBO全球人工智慧指數近一周已上漲超過6％，為本季行情提供正面訊息。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，從技術面來看，ROBO全球人工智慧指數自2月中高點回跌至今，經過兩次落底回彈，形成W雙底型態，而且指數再度突破半年線，朝季線挺進，預期繼續上攻的機率非常高。

除了技術面偏多之外，全球AI整體投資併購也出現大幅增長。台灣經濟研究院指出，去年投資金額達679億美元，年成長40％；其中，鉅額收購的交易規模占189億美元，年成長122％，又以晶片大廠NVIDIA收購高性能計算公司Mellanox，為主要代表作。

陳世杰表示，疫情雖然打亂經濟，卻絲毫不影響AI領域的投資，甚至有助長的效果。從工業製造、金融服務、醫療照護、汽車交通、娛樂和教育等產業，都正在導入AI技術。

ARK方舟投資大膽預估，未來5年由AI領頭的創新商機將達9兆美元；而在股市上，科技主流也將由AI領軍，預估AI產業整體市值會從目前的2兆美元攀升到2037年30兆美元，成長14倍。因此，投資人更應該把握目前回檔機會，進場布局。

(工商 )