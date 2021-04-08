IT之家8日報導，大陸市場傳出，因為要適配更好的鴻蒙系統，同時也為了留出時間以增加備貨量，華為MatePad Pro2和P50或將延期到6月份發表，所以6月除了鴻蒙外還有其他新品發佈會到來，將會是華為多個活動集中的一個月份。

報導稱，意即華為鴻蒙系統將在4月底為部分手機機款提供測試版（目前僅開發者測試版），例如Mate X2 P40系列以及Mate40系列，之後將在6月初進行大規模的正式推送。

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