華為MatePad Pro2和P50據悉考慮延期到6月 15:492021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IT之家8日報導，大陸市場傳出，因為要適配更好的鴻蒙系統，同時也為了留出時間以增加備貨量，華為MatePad Pro2和P50或將延期到6月份發表，所以6月除了鴻蒙外還有其他新品發佈會到來，將會是華為多個活動集中的一個月份。 報導稱，意即華為鴻蒙系統將在4月底為部分手機機款提供測試版（目前僅開發者測試版），例如Mate X2 P40系列以及Mate40系列，之後將在6月初進行大規模的正式推送。 晶華歡慶母親節 推出「巨星演唱餐會」吸客 國巨 首季EPS衝一股本 營收飆歷史次高 (工商 ) #華為 #MatePad #Pro #鴻蒙系統 #Mate 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 研華3月營收登歷史次高 接單續旺 15:442021/04/08 財經 大陸全民瘋基金 首季募資破兆 04:102021/04/08 焦點新聞 陸企汽車晶片荒加劇 得再撐1年 04:102021/04/08 話題觀察 鋒面到 北部連雨3天 氣象局曝4月颱侵台機率 07:422021/04/08 生活 《電腦設備》凌華劉鈞3感謝3行動 助台智慧醫療升級 11:432021/04/08 財經 《半導體》聯發科飆天價 千金收盤好風光 14:332021/04/08 財經 陸試飛空中航母 可蛻變為戰略平台 10:362021/04/08 軍事 第三代Intel Xeon可擴充處理器 為網路與安全性工作負載最佳化 09:192021/04/08 財經 中遠海控 Q1淨利估年增52倍 04:102021/04/08 全球財經 《類股》儒鴻點火 紡織股熱烘烘 11:092021/04/08 財經 《半導體》外資改口喊買矽力-KY 目標價一口氣升至2900 10:352021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍飛彈晶片由台積、世芯供應？經濟部說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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