受到銷量劇增、鋼價上漲及兩岸市場需求強勁等利多因素激勵，不銹鋼冷軋薄板大廠運錩（2069）8日公佈3月份合併營收，達到9.59億、年增51.67％，累計合併營收達到25.32億元、年增58.93％，雙雙創105年3月份股票上市以來單月和同期新高。

運錩表示，在大陸市場需求熱絡帶動下，3月份台灣和大陸寧波廠的產品銷量達到1.5萬公噸，累計單季銷量達到4.2萬～4.3萬公噸，優於預期。運錩8日股價大漲，每股上漲0.70元，收在19.55元、單日漲幅3.71％，單日成交量1,612張。

另新光鋼（2031）在價量齊揚帶動下，3月份合併營收也達到10.91億元、年增42.89％，累計合併營收為32.43億元、年增50.66％。新光鋼8日股價也大漲，每股上漲2.50元，收在44.50元、單日漲幅5.95％，單日交易量12,232張。

(工商 )