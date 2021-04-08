為打造安心中捷，台中捷運公司與中保科技集團旗下立偉電子、艾多美公司及台灣飛利浦公司，今（8）日於台中捷運市政府站舉辦「艾心中捷生活多美」AED公益捐贈儀式。艾多美率先捐贈26台自動體外心臟電擊器（以下簡稱AED），讓乘客們搭乘台中捷運更安心，同時呼籲企業與民間團體，重視AED設置密度與廣度的重要性。

台中市積極推動AED普及化，衛生局長曾梓展表示，台中市在學校、交通要衝、觀光旅遊區、旅宿場所、大型購物商場等都有設有AED裝置，截至今年4月已公開登錄設有1,258台。

他強調，廣設AED的好處，可在民眾突發心臟猝停時，在救護車抵達前的黃金救援時間，自行施行第一時間急救提升存活率，成功率高達38％，因此樂見台中重要的大眾運輸也看到AED的建置，期許市民一起加入救人的行列。

台中捷運董事長林志盈表示，在捷運正式營運前，中捷已完成緊急醫療救護法規定，取得「AED安心場所」認證，希望台中捷運在歷史性的第一條綠線開通後，帶給市民朋友安全與穩定的交通運輸服務，也結合各車站及鄰近社區，成為市民幸福生活的連結。

台中捷運綠線AED的設置分配於18個車站詢問處附近，並考量旅客較多的站別「市政府站及高鐵台中站」多增設2組裝置，期待能共創更安全、安心的乘車環境。

艾多美公司董事長具松謨指出，艾多美企業精神「用心關懷每個人，用行動守護大家的健康」，希望透過本次捐贈作為台中市民的強大的安全後盾；艾多美長期並持續深耕台灣在地的慈善活動，落實企業社會責任，期待帶動更多企業熱心響應，對周遭的安全更多關心，讓安心場所遍及全國。

(工商 )