愛笑的人運氣不會太差！搜狐網命理專欄點名，射手座、天秤座及雙魚座女性最受命運眷顧，天生自帶公主命，她們擁有強大的正能量，加上風情萬種的氣質，總被人捧在掌心守護。

▍1. 射手座

射手座個性熱情且積極樂觀，很用心生活，讓身邊的人一起被感染，她們不會被生活的重擔壓垮，從來不會埋怨人生，也不太願意訴苦，她們很看得開，跟射手女相處總能體會自由與快樂。

▍2. 天秤座

天秤座天生風情萬種，氣質隨著閱歷增加魅力更動人，同時脾氣溫和樂觀，更有一顆溫暖善良的心，與人相處進退得宜，總讓身邊的人感到如沐春風。在進入家庭後，她們很有奉獻精神，可以為了家庭做出退讓和犧牲，哪怕需要洗手作羹湯也沒有怨言，總能被另一半捧在掌心。

▍3. 雙魚座

雙魚座個性溫柔浪漫，渾身散發暖意，懂得讀人心，因此讓人願意與她們交心，贏得很多人的信任。俗話說：「會撒嬌的女人最好命。」雙魚女正是如此！他們很懂得拿捏嬌氣的尺度，有智慧又有小心機，可以游刃有餘撒嬌卻不讓人反感，因此異性緣總是很好，很擅長交際，若即若離總讓男人淪陷。

(中時新聞網)