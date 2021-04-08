翁姓男子不滿詹男脫離他所屬的詐騙集團，又懷疑詹男偷賣他的大陸U盾，找來友人「彈頭」到詹住的神壇，把詹男打趴，恫稱「斷你一隻手一隻腳」，恐嚇要求歸還過去捐給神壇的10萬元，胡姓主委交付現金10萬元後，「彈頭」竟宣稱只要捐1萬2千元，當場再回捐。一審法官認為，捐錢贈與不能任意索回，依恐嚇取財等罪判翁男徒刑1年，仍可上訴。

判決書指出，翁男不滿詹男脫離所屬的詐騙集團，並懷疑詹男擅自將他的大陸U盾賣掉，在2019年7月3日晚間與友人「彈頭」到中市西屯區翁男所居住的神壇，出拳毆打把詹男打趴在地；「彈頭」並控制神壇胡姓主委，要求他蹲在地上，不能動彈。翁男喝令詹男交出手機遭拒，恫嚇「不拿，就斷你一隻手一隻腳」，詹男交出手機。

詹男的張姓女友聽到打鬧聲下樓查看，翁男及「彈頭」將詹男、胡男及張女等3人控制在神壇小房間內，鎖門、要求不能上廁所，並恫嚇詹男交出他過去捐給神壇的10萬元，他不想捐了，要拿回來，不然就打斷他手腳。

詹男請胡男上2樓拿來10萬元交給「彈頭」，「彈頭」拿到現金後竟指稱只要捐1萬2千元，將其中1萬2千元返還胡男捐錢。翁男並向詹男恫稱：「如果將事情講出去，就要斷你一隻手一隻腳，就會再回來處理你們」，隨後離去，詹男等人被限制行動約1小時，事後即報警。

翁男坦承出拳打人及拿走行動電話，但否認妨害自由及恐嚇取財等犯行，他辯稱，錢是他以前捐給神壇。詹男等人則以捐款感謝狀證稱，翁男兩次才捐款8萬2700元，並非是10萬。胡男則說，翁男恐嚇要斷手腳讓他緊張害怕，神明是做慈善的，不希望有額外麻煩的事，所以，他還是把錢退給他。

法官認為，翁男在2019年5月間就捐款給神壇，並非借貸或暫時給付，豈能再任意索求歸還，無要求返還的正當性，且以毆打、妨害自由及恐嚇等行為討回，依恐嚇取財及剝奪他人行動自由罪，判處翁男徒刑1年。

(中時 )