聯電集團榮譽副董事長宣明智，去年談及兒子宣昶有經營的宣捷生技公司，被法院判賠2億5500萬元，直指兒子「被設局、被利用、被脅迫」，兒子的合夥人華盛營建公司因此控告宣明智侵害名譽權，求償1元並登四大報道歉。宣明智反指對方對號入座，並稱他個人事小，公義最重要，大家若能積極揭弊，或許太魯閣號出軌意外就不會發生了。

宣明智去年12月26日參加向陽公益基金會20周年慶，大方捐款1000萬元當作揭弊獎金，鼓勵吹哨者站出來。當時有媒體問及宣昶友被判賠2億5500萬元的官司，宣明智替兒喊冤表示「被設局、被利用、被脅迫」。

媒體採訪宣明智後報導，宣捷生技2016年和華盛共同投標新竹都更案，簽約前夕宣捷突然喊卡，最優申請人資格被取消，導致華盛繳納的保證金全被沒收。華盛提告向宣捷求償，宣捷雖抗辯標前協議書內容違背政府採購法，應屬無效約定，但法官仍判宣捷敗訴。

華盛認為該報導已損害公司名譽，因而對宣明智提告，求償1元並在四大報刊登道歉啟事。台北地院今首開庭，宣明智強調當時受訪並未指名華盛，他只是急公好義，勇於揭弊，「到底損害了什麼名譽？」是華盛自己對號入座，反指華盛提告求償1元，非常浪費訴訟資源。

華盛的委任律師則說，報導內有明確指出華盛，且當時與宣捷合夥、簽約執行的也只有華盛，聲請向報導媒體調閱採訪側拍帶，若媒體不提供，請法官依《民事訴訟法》裁罰，並考慮將該媒體列為潛在性被告。

宣明智庭後表示，今天這個事情，他覺得個人事小，公義最重要，藉這機會再度呼籲，保護、獎勵揭弊是當下對付「設局、利誘、脅迫」不肖者高明手法最有效的方法，請大家多多支持；明早他將到向陽基金會再做一個具體的說明。

(中時 )