兆豐金(2886)今舉行法說會，有鑑於台股加權指數來到相對高點，本益比不低，兆豐金表示，現在的操作難度升高，雖然資金面和基本面仍然有利多頭，兆豐金在台股的操作會以高成長的科技股和高殖息率的傳產股為主。兆豐金控總經理胡光華表示，今年經營團隊將更積極推動「金控雙引擎、銀行雙翅膀」，大力拓展銀行與證券的獲利雙引擎，並且加速推升銀行獲利雙翅膀，衝刺放款與增加財管手收，業務發展聚焦增加海外放款成長動能、積極開拓財富管理2.0業務以及逐步落實ESG行動計畫等三大方向。

兆豐金控去年稅後淨利達250.2億元，受到疫情、降息及紓困的影響，銀行經營略感壓力，全年稅後淨利203.3億元，而票券子公司在降息趨勢下受惠，養券部位利差擴大，全年稅後淨利達29.3億元，證券子公司更是因為營運績效佳及集團跨售效益浮現的情況下，稅後淨利連續兩年衝破雙位數字，達15.5億元，其他各子公司也都有穩定的獲利表現。今年的三大方向如下:

一、強攻海外放款成長動能。兆豐銀行2020年全體海外的分行、子行總放款量達等值新台幣4,442億元，創下歷史新高，尤其在新南向及美國市場展現強勁的動能，今年前二月海外放款更加亮眼，包括澳洲分行已成長超過30％、大阪分行成長40％、矽谷、洛杉磯及紐約分行也分別成長25％、12％及7%，因應後疫情時代國際經濟復甦，兆豐銀行相當看好新南向國家的商機，以及美國地區分行的發展，希望能掌握更多主辦台商美國擴廠聯貸、以及參與後疫情受益產業聯貸的契機，海外放款可望再創新高。

二、積極開拓財富管理2.0。兆豐銀行及證券搶得頭香申請到的財管2.0執照備受矚目，金控端特別成立「財富管理業務2.0整合推動小組」協助子公司開拓客源，更顯示兆豐集團積極推動財管業務、增加手續費收入的決心。

兆豐銀行3月通過全新的組織改造方案，實施「財富管理一條鞭」，未來理財商品的推動、理專的行銷訓練等執行面將更迅速、更有效率。兆豐銀行也將以財管2.0開放商品與服務，作為發展私人銀行業務之開端，分階段進行商品開放、人才/系統、組織、規章之盤點，逐步進行業務升級，進而擴大資產管理規模，提高全行手續費收益占比。預計4月下旬開辦，今年目標訂下150億資產管理規模。

而兆豐證券財管2.0業務，也預計於4月上線，將透過複委託、信託及債券自營三種方式來服務高資產客戶。初期目標是全力衝刺複委託業務，擔任銀行信託處海外股票及ETF下單之主要上手，另外也將同步優化信託業務平台，使產品線更加齊全，以滿足高資產客戶多元化的理財需求。

三、逐步落實ESG行動計畫。為配合主管機關所發布的綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0，以及強化集團ESG的推動及執行，兆豐集團在今年初將企業社會責任委員會改為永續經營委員會，並且強化組織架構，提高委員會委員及小組成員的層級，以及各主要子公司設立ESG執行小組由總經理擔任召集人。同時，委聘專業顧問公司進行三年期輔導專案，逐步落實ESG各項行動方案，包括深化綠色採購、節能減碳、導入ＩＳＯ環境管理系統及通過第三方驗證、參與氣候行動倡議，以及將ESG風險納入投融資的分析及決策中等等，以實際行動實踐環境永續及綠色營運。兆豐銀行預計今年第三季前簽署赤道原則，將成為第二家公股金融機構簽署的銀行。

(時報資訊)