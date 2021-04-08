量測儀器大廠致茂(2360)3月合併營收為14.8億元，較2月成長38%，較2020年同期增長約4%。該公司第1季合併營收達42.7億元，較去年同期成長近27%，相比去年第4季微增，維持高檔。

致茂電子表示，母公司3月營收達7.8億元，月成長9%，但年減7%。母公司第1季營收仍創單季歷史新高紀錄，達26.7億元，季成長10%，同時較去年同期成長30%。

致茂去年受惠半導體及Photonics測試解決方案動能提升，獲利年增約25%，基本每股盈餘為5.56元。

致茂2020年第4季合併營收約為42億元，季成長1%，年減7%。2020年第4季母公司營收24億元，季增1%，年減7%。整體稅後淨利6.9億元，季增18%，年增14%。每股盈餘為1.64元。致茂2020年合併營收為155億元，年成長約12%；其中，母公司營收創新高達92億元，年成長13%。致茂去年稅後淨利約為23億元，年增25%，基本每股盈餘為5.56元。2020年，半導體及Photonics測試解決方案為主要營收成長動能，該產品線較2019年同期成長31%。

邁入2021年，致茂公司預期，半導體、Photonics測試解決方案營收將持續成長。

(時報資訊)